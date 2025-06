Labdating au lycée

Fin avril, l’Agrocampus des 2 vallées, sur le site de Vendôme à Areines, a vibré au rythme des sciences lors de cette édition 2025 du Labdating, une journée unique dédiée à la découverte des métiers du laboratoire. L’objectif était bien affiché : créer des passerelles concrètes entre les professionnels du secteur et les talents de demain, les étudiants de l’établissement vendômois. Il y a eu des échanges riches, des vocations confirmées et déjà des opportunités de recrutement concrètes. Plus de quarante professionnels ont pu échanger avec les étudiants et au programme plusieurs visites de l’animalerie et des laboratoires d’analyses de l’établissement, animés de tables rondes et conférences. Un événement qui s’inscrit dans une dynamique et qui répond aux besoins croissants du secteur en compétences qualifiés.