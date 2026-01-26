Éducation

L’apprentissage de l’écriture et de la lecture indispensable

tous fiers davoir signe leur livret coup de pouce 1
Tous fiers d’avoir signé leur livret Coup de Pouce

En décembre, à la salle d’Honneur de la Porte Saint-Georges à Vendôme, la cérémonie de signature des cartes des 15 enfants participant aux Clubs de lecture 2025-2026 marquait la rentrée des Clubs Coup de pouce. Accompagnés de leurs parents et sagement calés dans de confortables sièges, les enfants sélectionnés par leur professeur attendaient d’être invités, un par un, à venir signer leur carte d’engagement à suivre chaque jour après la classe, sauf le mercredi, des ateliers de lecture et d’écriture afin de consolider leur savoir. Cette action, dispositif du Programme de Réussite Éducative (PRE) cofinancé par la ville de Vendôme et l’État dans le cadre de la politique de la ville, s’adresse aux enfants de CP présentant des fragilités et en risque d’échec scolaire. Pour Vendôme, les écoles Jules-Ferry et Anatole-France accueillent ces clubs qui se composent pour chacun de 5 élèves et sont animés par une intervenante sur le temps périscolaire. Comme chaque année, une cérémonie clôturera la saison en juin.

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

