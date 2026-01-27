Le Polo-Vélo à Montoire

L’union Cycliste de Montoire (UCM), qui a fêté en 2025 ses 60 ans d’existence, accueille depuis 2019, juste avant la pandémie, une équipe de polo-vélo, discipline reconnue par la Fédération Française de Cyclisme, rare en France mais qui se rajoute aux nombreuses sections du club montoirien présidé par Bruno Samson.

En décembre, sur le terrain de foot derrière le Dojo à Montoire sur le Loir, l’UCM accueille le Parisis Athétic Club du Val d’Oise (PAC95), l’un des 5 clubs en France qui aligne une équipe de polo-vélo pour le match aller du championnat de France. Un des rares sports également qui peut se jouer avec une équipe mixte composée de 5 joueurs sur le terrain et 2 remplaçants où il faut marquer un maximum de buts sans que le porteur du ballon pose un pied par terre, main gauche sur le guidon et main droite tenant le maillet. « Pour la petite histoire, le Polo-Vélo a été inventé en Irlande à la fin du XIXe siècle grâce à des joueurs de polo à cheval, cherchant une alternative moins coûteuse » détaille Olivier Truc, joueur au PAC 95 et en même temps l’un des coachs de l’équipe de France de Polo-Vélo.

Et quand on parle d’équipe nationale, il y a justement à l’UCM, deux phénomènes, deux frères, Thomas et Florian Faure, sélectionnés dans le dernier carré pour rejoindre la sélection de l’équipe de France qui participera au premier mondial de ce sport en 2027 en France ! Une histoire de famille car cette fratrie a une maman, Sonia, qui est également membre de l’UCM, joueuse de Polo-Vélo et responsable du pôle féminin national de Polo-Vélo.

Ce sport très convivial, où tout le monde se connaît car il rassemble 60 joueurs pour tout le championnat français, se décline également au niveau européen. Chaque année sur un week-end, Irlandais, Allemands, Anglais et Français s’affrontent sur le terrain avant de se retrouver pour la 3ᵉ mi-temps !