La Maison des Lycéens se mobilise contre le cancer

L’association La Maison des Lycéens (MDL) du lycée Ronsard de Vendôme, présidée cette année par Pablo Marolleau-Carrier a mené une action cet automne en faveur de la Ligue Contre le Cancer lors d’Octobre Rose. En effet, la vente, pendant deux semaines, de rubans confectionnés par les lycéens au prix minimum d’1€ a permis en décembre de remettre à la Ligue Contre le Cancer représentée par le président du comité de Loir-et-Cher, Olivier Pavy, un chèque de 580€, fruit de la vente aux lycéens et aux professeurs.

Une première action collective pour la MDL du lycée Ronsard qui a pu se faire grâce à l’aide apportée par la Vie scolaire et celle du proviseur Francesca Mondot qui a félicité l’association lycéenne pour son sens de l’engagement. Olivier Pavy a pu expliquer aux élèves et aux membres du bureau, lors de cette cérémonie, toutes les actions de la Ligue qui est représentée à Vendôme entre autres par l’Association Parenthèse pour aider tous les malades et leurs familles. «On a tous besoin les uns des autres à un moment donné» concluait-il.