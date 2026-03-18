Le billard au féminin

L’USV Billard invitait en ce jour de Saint Valentin, les femmes à venir essayer le billard au Pôle Chartrain de Vendôme.

Une dizaine d’entre elles a poussé la porte du club ce samedi après-midi pour venir rencontrer les membres et bénévoles et tester ce sport. Une 3e édition donc réussie de «Billard au Féminin» qui s’est organisée autour de 4 ateliers ludiques adaptés aux débutantes. «Le but de cette manifestation orchestrée par la Fédération Française de Billard au niveau national est de faire découvrir ce sport de façon ludique aux femmes et qu’elles deviennent membres pour une mixité enrichissante dans nos clubs. Ainsi cet après-midi, elles ont pu jouer à la pétanque sur les tables comme pouvoir s’exercer grâce au poolshot qui projette une image sur le billard et qui permet de jouer à de multiples jeux » détaillait le président, Christian Roujou.

Le club de Vendôme a également organisé en 2025 une animation féminine lors d’Octobre Rose qui avait remporté un vif succès et qui sera renouvelée en 2026.