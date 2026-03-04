Pour bien vieillir

Déclinaison du Plan Régional de Santé de l’ARS qui fixe les priorités gouvernementales en matière de santé, le Contrat du Pays Vendômois (CLS) organise mardi 7 avril en collaboration avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire un temps fort dédié à la prévention, à l’information et au mieux-être avec «Les Rendez-Vous Bien Vieillir» à Pezou. Au programme, mini-conférence animée par un gériatre, suivie d’ateliers pratiques avec des professionnels de santé et interactifs pour faire le point et repartir avec des conseils concrets. On y abordera la nutrition et la santé, la mémoire, la prévention des chutes, les aides disponibles et la protection contre les arnaques… Tout sera réuni pour vous aider à avancer en âge en pleine forme, en toute sécurité et en toute sérénité.

