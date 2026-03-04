Économie et sociétéSanté et social

Pour bien vieillir

les rdv du bien vieillir

Déclinaison du Plan Régional de Santé de l’ARS qui fixe les priorités gouvernementales en matière de santé, le Contrat du Pays Vendômois (CLS) organise mardi 7 avril en collaboration avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire un temps fort dédié à la prévention, à l’information et au mieux-être avec «Les Rendez-Vous Bien Vieillir» à Pezou. Au programme, mini-conférence animée par un gériatre, suivie d’ateliers pratiques avec des professionnels de santé et interactifs pour faire le point et repartir avec des conseils concrets. On y abordera la nutrition et la santé, la mémoire, la prévention des chutes, les aides disponibles et la protection contre les arnaques… Tout sera réuni pour vous aider à avancer en âge en pleine forme, en toute sécurité et en toute sérénité.

Les Rendez-vous Bien Viellir – mardi 7 avril de 14h à 17h – Salle Martinet à Pezou – Inscription obligatoire à : sante@pays-vendomois.org ou 02 54 89 12 20
