FestivalsSorties et loisirs

Festisol

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 minutes
12 Moins d’une minute
festisol 2025affiche 2

Le Festival des Solidarités, manifestation internationale, donne rendez-vous aux Vendômois grâce à un collectif FESTISOL dont Vend’Asso est l’organisateur principal. Au programme, deux journées pleines de surprises à Vendôme. Sous le thème national «L’environnement et les droits des peuples», les activités se font participatives, artistiques et conviviales. Ainsi mercredi 26 novembre de 14h à 18h au Passage au Parc Ronsard, une Disco Soupe participative, un plateau radio animé par les jeunes, une zone de gratuité «Vesti-gratuit» et des jeux coopératifs. Puis samedi 29, au Centre culturel des Rottes, des expositions photos, atelier culinaire, stands associatifs et spectacle conférence gesticulée «Le Grand Tri», mélant réflexion et humour. Tout est gratuit ! (toutes les dates dans l’agenda)

Contact : contact@vendome-animations.fr obligatoire pour atelier cuisine et spectacle

affiche 1

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 minutes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

droles de fripouilles 1

«Drôles de fripouilles»

il y a 2 jours
abbaye on ice 2

Nouvelle édition d’Abbaye on ice

il y a 3 jours
retour a tomioka 2

«Retour à Tomioka»

il y a 3 jours
conference le grand livre des sarthois 2025 2

Le grand livre des Sarthois

il y a 5 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page