Le Festival des Solidarités, manifestation internationale, donne rendez-vous aux Vendômois grâce à un collectif FESTISOL dont Vend’Asso est l’organisateur principal. Au programme, deux journées pleines de surprises à Vendôme. Sous le thème national «L’environnement et les droits des peuples», les activités se font participatives, artistiques et conviviales. Ainsi mercredi 26 novembre de 14h à 18h au Passage au Parc Ronsard, une Disco Soupe participative, un plateau radio animé par les jeunes, une zone de gratuité «Vesti-gratuit» et des jeux coopératifs. Puis samedi 29, au Centre culturel des Rottes, des expositions photos, atelier culinaire, stands associatifs et spectacle conférence gesticulée «Le Grand Tri», mélant réflexion et humour. Tout est gratuit ! (toutes les dates dans l’agenda)

Contact : Contact : contact@vendome-animations.fr obligatoire pour atelier cuisine et spectacle