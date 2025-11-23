Un sapin de Noël en faveur du patrimoine de Saint-Vrain

Comme chaque année, l’association pour la Sauvegarde de Saint-Vrain propose une vente de sapins et décorations de table en faveur du patrimoine.

Durant trois week-ends de novembre et décembre, les membres de l’association seront présents à Saint-Vrain sur un espace spécialement dédié à la vente de sapins, à proximité du site de production de l’entreprise Chopard exploitation de Rocé qui produit et commercialise les «sapins du Réveillon».

Plusieurs choix de sapins seront proposés :

Nordmann, Epicéa et Pungens et de tailles différentes.

Par ailleurs, depuis l’année dernière, l’équipe de l’association pour la Sauvegarde de Saint Vrain confectionne des décorations de table, réalisées à partir de végétaux – branches de sapins, houx, pommes de pin…- agrémentés de décors de Noël. De quoi décorer son intérieur, dresser une jolie table le soir du réveillon ou une belle idée de cadeau à offrir !

Les bénéfices de ces ventes seront en faveur de la sauvegarde du site de la chapelle de Saint-Vrain, chapelle ouverte pour des visites gratuites lors de ces trois week-ends, aux horaires de vente.

L’association pour la Sauvegarde de Saint-Vrain vous souhaite de joyeuses fêtes !