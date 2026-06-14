FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC P’ TIT LOUIS LAPLANCHE

Née de la fête de la musique, entièrement dédiée aux chansons,

musiques et danses folk, l’association «P’tit Louis Laplanche» et ses

ami(e)s donnent comme chaque année rendez-vous aux Vendômois

dimanche 21 juin au parc Ronsard à Vendôme.

Après avoir «cassé sa tirelire» en 2025 pour organiser un magnifique

«Parc à koustic» (26 groupes, chapiteaux et parquets…), l’association

revient cette année à son édition traditionnelle, plus intime, mais tout

aussi joyeuse. Elle proposera une première animation de 17h à 19h,

puis le temps de se restaurer, une seconde de 20h à 22h .

Faire la fête de la musique avec les P’tits Louis, c’est vivre un joyeux moment de partage ou chacun(e) peut chanter, danser, participer au bœuf…

Dimanche 21 juin de 17h à 19h puis de 20h à 22h

Groupe P’tit Louis Laplanche au Parc Ronsard à Vendôme