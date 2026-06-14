FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC P’ TIT LOUIS LAPLANCHE
Née de la fête de la musique, entièrement dédiée aux chansons,
musiques et danses folk, l’association «P’tit Louis Laplanche» et ses
ami(e)s donnent comme chaque année rendez-vous aux Vendômois
dimanche 21 juin au parc Ronsard à Vendôme.
Après avoir «cassé sa tirelire» en 2025 pour organiser un magnifique
«Parc à koustic» (26 groupes, chapiteaux et parquets…), l’association
revient cette année à son édition traditionnelle, plus intime, mais tout
aussi joyeuse. Elle proposera une première animation de 17h à 19h,
puis le temps de se restaurer, une seconde de 20h à 22h .
Faire la fête de la musique avec les P’tits Louis, c’est vivre un joyeux moment de partage ou chacun(e) peut chanter, danser, participer au bœuf…
Groupe P’tit Louis Laplanche au Parc Ronsard à Vendôme