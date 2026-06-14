Musique et concerts

FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC P’ TIT LOUIS LAPLANCHE

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Née de la fête de la musique, entièrement dédiée aux chansons,
musiques et danses folk, l’association «P’tit Louis Laplanche» et ses
ami(e)s donnent comme chaque année rendez-vous aux Vendômois
dimanche 21 juin au parc Ronsard à Vendôme.
Après avoir «cassé sa tirelire» en 2025 pour organiser un magnifique
«Parc à koustic» (26 groupes, chapiteaux et parquets…), l’association
revient cette année à son édition traditionnelle, plus intime, mais tout
aussi joyeuse. Elle proposera une première animation de 17h à 19h,
puis le temps de se restaurer, une seconde de 20h à 22h .
Faire la fête de la musique avec les P’tits Louis, c’est vivre un joyeux moment de partage ou chacun(e) peut chanter, danser, participer au bœuf…

Dimanche 21 juin de 17h à 19h puis de 20h à 22h
Groupe P’tit Louis Laplanche au Parc Ronsard à Vendôme
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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