La Jeunesse bouquine !

Au mois d’avril, le réseau des médiathèques de Territoires vendômois vous propose une série de manifestations autour de la littérature de jeunesse.

À la médiathèque de Selommes – Tél : 02 54 23 83 34

Mercredi 8 avril de 14h30 à 16h30 : Atelier créatif autour des animaux de l’océan. À partir de 6 ans sur inscription

Mercredi 8 avril à 16h45 : Conte « Et si je vous racontais les coups de cœur jeunesse… » Entrée libre

Jeudi 9 avril à 10h : Heure du conte des tout-petits La mer, cocotte à comptines et à histoires. Pour les -3 ans, sur inscription

Vendredi 10 avril à 18h : Lecture collective Les explorateurs du livre

Jusqu’au 11 avril : Malle coups de cœur sélectionnés par les bibliothécaires

Vendredis 17 et 24 avril à 16h30 : Jeu, après-midi ludiques avec des jeux sur le thème des océans et de la nature. En libre accès

Samedi 25 avril à 11h30 : Heure du conte À partir de 3 ans. Entrée libre

Samedi 25 avril à 10h30 : Atelier créatif, initiation à l’art de la mosaïque avec des gommettes. De 3 à 7 ans sur résa

Jusqu’au 25 avril : Exposition « Protégeons les océans ». En libre accès

Jusqu’au 30 avril : Atelier créatif Fresque participative, Mission : dépolluer l’océan. Tout public

À la média-ludothèque Agora-Braye à Savigny/Braye – Tél : 02 54 85 59 01

Mercredi 8 avril à 10h30 : Conte, BB Bouquine spécial à la découverte des sens. Pour les -5 ans, entrée libre

Mercredi 8 avril à 11h : Spectacle « La vie en couleurs » Jusqu’à 7 ans sur résa

Vendredi 10 avril à 10h30 : Lecture collective Les explorateurs du livre

Jusqu’au 11 avril : Malle coups de cœur sélectionnés par les bibliothécaires

Jusqu’au 2 mai : Exposition « Mission potager » À partir de 5 ans. En libre accès

Jusqu’au 2 mai : Conte, Espace cocoon. Tout public

À la médiathèque Nef Europa à Montoire/Loir – Tél : 02 54 72 72 59

Du 14 au 30 avril : Malle coups de cœur sélectionnés par les bibliothécaires

Vendredi 17 avril à 15h : Cinéma film jeunesse autour de la mythologie. À partir de 6 ans

Mercredi 22 avril à 15h : Lecture collective Les explorateurs du livre Pour les 9-12 ans sur résa

Mercredi 29 avril à 10h et à 15h : Atelier créatif, mosaïque. À partir de 8 ans sur résa

Jusqu’au 30 avril : Exposition « Ariane, Ulysse et compagnie ! », réalisations des jeunes autour de la mythologie. En libre accès

Jusqu’au 30 avril : Exposition « Les Petits Mythos ». Entrez dans les coulisses de la bande dessinée de Christophe Cazenove et Philippe Larbier. Découvrez l’enfance des plus grands acteurs de la mythologie grecque. En libre accès

À la médiathèque de Vendôme – Tél : 02 54 89 43 66

Du 14 au 30 avril : Malle coups de cœur sélectionnés par les bibliothécaires

Vendredi 17 avril à 15h : Lecture collective Les explorateurs du livre

Samedi 18 avril à 15h : Cinéma film jeunesse À partir de 6 ans. Résa conseillée

Mercredi 22 avril à 15h : Atelier créatif pop-up

Mercredi 29 avril à 15h : Conte « Et si je vous racontais les coups de cœur jeunesse… » Entrée libre

Jusqu’au 30 avril : Conte Bookinou, raconte-nous une histoire. Écoutez des histoires enregistrées par les enfants de l’accueil de loisirs Les Galopins sur la boîte à histoire Bookinou. En libre accès

Jusqu’au 30 avril : Exposition « Le livre dans tous ses états ». En libre accès

Des contes, des expositions, des ateliers, des spectacles, des rencontres, de la musique, du cinéma tout au long du mois d’avril dans votre médiathèque.