Ça se passe à l’AVF Vendôme

Ca se passe à l’AVF Vendôme

Crêpes Partie : mercredi 8 avril et 6 mai à partir de 16h, à la crêperie « Comme un grain », 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)

Atelier Pâtisserie : samedi 11 avril à 9h, fraisier. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme. (Résa et règlement auprès de l’AVF)

Café insolite : jeudi 7 mai à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF)

Pause Gourmande : jeudi 21 mai à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme. (Réservation auprès de l’AVF)

Art culinaire : samedi 30 mai à 9h. Tartines provençales, brochettes de volaille marinées, crumble de légumes du soleil au parmesan. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme. (Réservation et règlement auprès de l’AVF)

Concert des chorales : vendredi 10 avril à 18h30, à l’église Sainte-Madeleine à Vendôme. Chœur de Loir de l’AVF et Chanteloire des Amis de la Musique de la Chaussée St Victor. Dirigées par François Mougin-Cuisy, chef de chœur.

Journée festive de l’AVF : dimanche 7 juin à la Guinguette de Trôo.

L’AVF Vendôme propose également des activités tout au long de l’année.