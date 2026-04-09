Économie et sociétéAssociations

Ça se passe à l’AVF Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 heures
19 Temps de lecture 1 minute
avril 26 4

Ca se passe à l’AVF Vendôme

Crêpes Partie : mercredi 8 avril et 6 mai à partir de 16h, à la crêperie « Comme un grain », 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)

Atelier Pâtisserie : samedi 11 avril à 9h, fraisier. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme. (Résa et règlement auprès de l’AVF)

affiche concert chorale 10 avril 1 Café insolite : jeudi 7 mai à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF)

Pause Gourmande : jeudi 21 mai à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme. (Réservation auprès de l’AVF)

Art culinaire : samedi 30 mai à 9h. Tartines provençales, brochettes de volaille marinées, crumble de légumes du soleil au parmesan. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme. (Réservation et règlement auprès de l’AVF)

Concert des chorales : vendredi 10 avril à 18h30, à l’église Sainte-Madeleine à Vendôme. Chœur de Loir de l’AVF et Chanteloire des Amis de la Musique de la Chaussée St Victor. Dirigées par François Mougin-Cuisy, chef de chœur.

Journée festive de l’AVF : dimanche 7 juin à la Guinguette de Trôo.

L’AVF Vendôme propose également des activités tout au long de l’année.

AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME
Tél : 02 54 77 02 90 — avfvendome@orange.fr
avfvendome.fr — Facebook : AVF VENDOME
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 heures
19 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

il y a 1 jour
lavoir 1

Résurgence en AG suivie d’une conférence sur les lavoirs

il y a 2 semaines
musee de la tannerie mars 26 1

Journées Européennes des Métiers d’Art

il y a 2 semaines
la renault celtaquatre et la talbot samba de la collection bacle 1

La nostalgie des véhicules anciens

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page