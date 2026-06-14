Éducation

Choisir de se rendre utile

En présence de Vincent Le Duff, sous-préfet de l’arrondissement de Vendôme, du chef du regroupement nord, le lieutenant-colonel Jean-Philippe Bordelais et de l’adjoint au maire Nicolas Haslé, tous les Cadets de la Sécurité Civile du lycée Saint Joseph à Vendôme recevaient leur attestation lors d’une cérémonie de fin de formation le 21 mai dernier.

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Choisir de se rendre utile
2e Section des Cadets de la Sécurité au Lycée St Joseph de Vendôme

Avec Montoire-sur-le-Loir au collège Jannequin, Mondoubleau au collège Karr, la 2e Promotion des Cadets de la Sécurité Civile du lycée Saint Joseph vient souligner l’importance dans le nord du Loir-et-Cher du développement de ces sections. «Etre cadet de la Sécurité Civile, ce n’est pas simplement suivre une formation. C’est choisir de se rendre utile, c’est apprendre à protéger, à secourir, à prévenir. C’est découvrir que la citoyenneté n’est pas un mot abstrait, mais une attitude concrète faite de responsabilité, de solidarité et de courage» détaillait dans son discours, Charles-Edouard Guilbert-Roed, chef de l’établissement Saint-Joseph.

Lors des 20h de formation, les 7 Cadets de la Sécurité Civile de Saint Joseph, promotion 2026, tous volontaires, ont suivi dix séquences de 2h réparties tout au long de l’année scolaire. Des valeurs de la République aux exercices d’évacuation d’un établissement scolaire, tous possèdent la formation de secouriste avec en fin de programme la visite d’un site industriel pour juger les risques éventuels.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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