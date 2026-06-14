Avec Montoire-sur-le-Loir au collège Jannequin, Mondoubleau au collège Karr, la 2e Promotion des Cadets de la Sécurité Civile du lycée Saint Joseph vient souligner l’importance dans le nord du Loir-et-Cher du développement de ces sections. «Etre cadet de la Sécurité Civile, ce n’est pas simplement suivre une formation. C’est choisir de se rendre utile, c’est apprendre à protéger, à secourir, à prévenir. C’est découvrir que la citoyenneté n’est pas un mot abstrait, mais une attitude concrète faite de responsabilité, de solidarité et de courage» détaillait dans son discours, Charles-Edouard Guilbert-Roed, chef de l’établissement Saint-Joseph.

Lors des 20h de formation, les 7 Cadets de la Sécurité Civile de Saint Joseph, promotion 2026, tous volontaires, ont suivi dix séquences de 2h réparties tout au long de l’année scolaire. Des valeurs de la République aux exercices d’évacuation d’un établissement scolaire, tous possèdent la formation de secouriste avec en fin de programme la visite d’un site industriel pour juger les risques éventuels.