Musique et concerts

Musique baroque à Saint-Calais

Mercredi 24 juin à 20h30, les Amis de l’orgue de Saint-Calais organisent un concert de musique baroque avec l’ensemble Le Basson perché à l’église Notre-Dame.

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Musique baroque à Saint-Calais

Le Basson perché : sous ce titre plein d’humour, se cachent des instrumentistes (flûte et toute la famille des bassons) et chanteurs, certains originaires du Perche. Musiciens professionnels, ils jouent dans des ensembles prestigieux, comme Doulce Mémoire, mais ce sont avant tout des amis qui se retrouvent pour le plaisir de découvrir des compositeurs du XVIIe siècle, des musiques nouvelles et les faire connaître au public. Des musiciens généreux aussi, et solidaires, puisqu’ils ont spontanément abandonné leurs cachets au bénéfice des concerts organisés pour le «Réveil» de l’orgue de Saint-Calais, actuellement en restauration !

Votre généreuse, mais libre, participation permettra aux Amis de l’orgue de Saint-Calais de faire venir de prestigieux organistes pour les concerts d’inauguration prévus les 17 et 18 octobre prochains.

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