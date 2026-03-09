« L’aube Barbare » de René Bruneau récompensé

Dans les locaux de la médiathèque départementale, René Bruneau, vendômois et auteur de nombreux ouvrages, a reçu le label « Livres de Loir-et-Cher » 2026, remis par Philippe Gouet, Président du Conseil départemental. En effet, depuis 2017, le Conseil départemental remet ce label pour mettre en lumière et récompenser des auteurs loir-et-chériens. Et qui, plus que René Bruneau, pouvait recevoir ce prix, lui qui a écrit de nombreux romans, dont Les Louves de Blois, ouvrage récompensé aux Rendez-vous de l’Histoire, ainsi que des pièces de théâtre jouées partout en France et à l’International.

Spécialiste du récit historique, son dernier livre, L’Aube barbare, édité aux éditions Bonneton (voir Le Petit Vendômois n° 420 de mars 2025), ne déroge pas à la règle en décrivant, à partir d’archives soigneusement scrutées par l’auteur, la guerre des trônes qui a eu lieu au VIe siècle entre les fils et petits-fils de Clovis, autour d’un personnage central qu’est Grégoire de Tours, chroniqueur de l’époque. Tout au long de l’année, l’auteur présentera son roman dans les médiathèques du département.