Prokino jusqu’au 4 avril

La nouvelle édition de la Semaine du Cinéma de langue allemande de Vendôme, le Festival Prokino fêtera jusqu’au 4 avril sa 34ᵉ édition. Avec un rayonnement départemental et régional, le Festival accueille un public scolaire la journée qui reste accessible à tout le monde et une programmation chaque soir ouverte à tous. Quinze films à l’affiche pour cette nouvelle édition dont beaucoup en projection inédite, Prokino accueillera pour des échanges avec le public la réalisatrice et deux compositeurs du film «Sieger sein» ainsi que la réalisatrice et le producteur du film «Die geschützen Männer». Promouvoir la culture allemande, notamment à travers le 7ᵉ art et leurs films tous présentés en VO sous-titrés en français, c’est bien la mission de ces passionnés de l’association Prokino.