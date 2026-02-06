A la Maison Botanique

Chantier bénévole de plantation de haies Samedi 7 février à Danzé Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription. Org. par le collectif des planteurs du Perche Vendômois. Gratuit, bénévolat / inscription nécessaire / ouvert à tous.

Formation taille et création de Trognes dimanche 8 février, 14h-17h à la Maison Botanique de Boursay. Avec D. Mansion, F. Vincent et V. Vetro. Gratuit, inscription necessaire

Comment entretenir ou créer des trognes (les arbres têtards), devenir autonome pour pouvoir créer ou entretenir ses trognes, quels avantages et quelles utilisations pour un usage domestique.

Formation plessage Vendredi 27 ou samedi 28 février, 8h-17h, à la Maison Botanique de Boursay. Avec D. Mansion, F. Vincent et V. Vetro. Tarif : 120€ la journée / repas compris + adhésion, sur inscription

Vous êtes particuliers, agents communaux, agriculteurs ou professionnels des espaces verts. Venez vous former au plessage pour être autonome dans la création de haies plessées. Préparation de la haie, techniques de plessage et d’entretien pour créer vos propres clotures vivantes ou aménagements paysagers.

Visite guidée tout public – les potentiels du plessage Samedi 28 février, 15h-17h, à la Maison Botanique, à Boursay. Guide : D. Mansion. Gratuit.

Dominique Mansion vous emmène à la découverte des trognes et des plessages de Boursay et de son merveilleux jardin, pour y découvrir leurs potentiels créatifs, usages et intérêts.

Atelier vivant Du lundi 16 au vendredi 20 février, à la Maison Botanique.

Centre de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans avec des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local. Contacter la Maison Botanique pour plus d’infos.