Sorties et loisirsNature et découvertes

A la Maison Botanique

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
12 Temps de lecture 1 minute
formation trogne 1 1

Chantier bénévole de plantation de haies Samedi 7 février à Danzé Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription. Org. par le collectif des planteurs du Perche Vendômois. Gratuit, bénévolat / inscription nécessaire / ouvert à tous.

Formation taille et création de Trognes dimanche 8 février, 14h-17h à la Maison Botanique de Boursay. Avec D. Mansion, F. Vincent et V. Vetro. Gratuit, inscription necessaire
Comment entretenir ou créer des trognes (les arbres têtards), devenir autonome pour pouvoir créer ou entretenir ses trognes, quels avantages et quelles utilisations pour un usage domestique.

formation plessage 2026 1 2 Formation plessage Vendredi 27 ou samedi 28 février, 8h-17h, à la Maison Botanique de Boursay. Avec D. Mansion, F. Vincent et V. Vetro. Tarif : 120€ la journée / repas compris + adhésion, sur inscription
Vous êtes particuliers, agents communaux, agriculteurs ou professionnels des espaces verts. Venez vous former au plessage pour être autonome dans la création de haies plessées. Préparation de la haie, techniques de plessage et d’entretien pour créer vos propres clotures vivantes ou aménagements paysagers.

Visite guidée tout public – les potentiels du plessage Samedi 28 février, 15h-17h, à la Maison Botanique, à Boursay. Guide : D. Mansion. Gratuit.
Dominique Mansion vous emmène à la découverte des trognes et des plessages de Boursay et de son merveilleux jardin, pour y découvrir leurs potentiels créatifs, usages et intérêts.

Atelier vivant Du lundi 16 au vendredi 20 février, à la Maison Botanique.
Centre de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans avec des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local. Contacter la Maison Botanique pour plus d’infos.

La Maison Botanique rue des écoles à Boursay. Tél 02 54 80 92 01 www.maisonbotanique.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

mediatech 2026 affiche 2 1

Média’tech

il y a 18 heures
a vue 1 1

La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

il y a 2 jours
troupe la ville aux clercs 1 2

Le rire en vedette depuis 40 ans !

il y a 4 jours
bandeau big festival brut 2026 990x618 1 1

Big festival Brut revient, épisode 4

il y a 4 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page