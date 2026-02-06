Ampère à coeur ouvert

A l’occasion des portes ouvertes des samedis 7 février et 7 mars, le lycée Ampère se met en quatre pour montrer la diversité de ses formations dispensées dans un établissement modernisé et équipé des dernières technologies pour former les professionnels de demain.

Un large éventail de filières entre CAP, Bac Pro et BTS

Le lycée des métiers, qui accueille 645 élèves dont 82 en apprentisssage et emploie 130 personnels, est une ruche bourdonnante à l’écoute permanente du tissu économique local. «Nous sommes attentifs au monde de l’entreprise pour permettre à nos élèves de trouver les débouchés professionnels qu’ils souhaitent», précise d’emblée Eric Gavinet, chef d’établissement.

Et les filières ne manquent pas entre la section générale et technologique et les métiers du commerce, de la restauration, de l’accueil, de la sécurité, des travaux publics, de la construction, des matériels agricoles, des espaces verts, des véhicules légers, de la menuiserie. Ou encore le pilotage de ligne de production. «Une compétence très recherchée et indispensable dans toute entreprise qui intervient sur du contenu et un contenant , aussi bien en cosmétique comme chez Sisley à Blois et bientôt à Vendôme qu’à SNV à Droué sur l’emballage automatique des volailles ou pour les produits d’hygiène Procter & Gamble à Blois.»

Ampère compte également une section Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire), une classe de 3e préparation métiers pour aider les jeunes à choisir leur orientation ainsi qu’un dispositif pour la remobilisation des plus de 16 ans.

De vrais ateliers professionnels

Dans ses murs régulièrement rénovés, dotés d’un restaurant scolaire et d’un internat, le lycée dispose de véritables ateliers qui plongent l’élève dans son futur monde professionnel. Ainsi, les cours de mécanique sur matériels agricoles comme ceux sur véhicules légers s’opèrent dans un garage où sont stationnées des dizaines de voitures et engins offrant des cours pratiques au plus près des métiers futurs.

Plus que jamais, Ampère veille à l’insertion de ses élèves en les ouvrant aussi à la société, notamment avec le Programme européen Erasmus et par des collaborations inattendues comme pour ces élèves en menuiserie qui signent une partie des décors de l’opéra d’Orléans pour la représentation de «La Belle Hèlène» des 20, 21 et 22 mars !

Elise Peps