Vente au kilo à la Ressourcerie

La ressourcerie de Courtiras à Vendôme lance un nouveau rendez-vous : la vente au kilo, le 1er samedi de chaque mois.

Le principe est simple : vous choisissez vos objets, ils sont pesés, et vous payez au poids. Vaisselle, jouets, livres, décorations chacun peut faire de belles trouvailles à tout petits prix.

Au-delà des bonnes affaires, cette vente permet de donner une seconde vie à plus d’objets, de faciliter une consommation plus responsable et de soutenir l’insertion professionnelle : les équipes de la ressourcerie accompagnent des personnes dans leurs parcours vers l’emploi durable. C’est aussi un moment convivial et familial, pour chiner, découvrir et participer à une démarche locale solidaire !