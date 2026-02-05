Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Vente au kilo à la Ressourcerie

la regie de quartiers recyclerie de vendome 1 1

La ressourcerie de Courtiras à Vendôme lance un nouveau rendez-vous : la vente au kilo, le 1er samedi de chaque mois.

Le principe est simple : vous choisissez vos objets, ils sont pesés, et vous payez au poids. Vaisselle, jouets, livres, décorations chacun peut faire de belles trouvailles à tout petits prix.

Au-delà des bonnes affaires, cette vente permet de donner une seconde vie à plus d’objets, de faciliter une consommation plus responsable et de soutenir l’insertion professionnelle : les équipes de la ressourcerie accompagnent des personnes dans leurs parcours vers l’emploi durable. C’est aussi un moment convivial et familial, pour chiner, découvrir et participer à une démarche locale solidaire !

Rendez-vous à la Ressourcerie de Courtiras pour la vente au kilo, samedi 7 février et le 1er samedi de chaque mois : 52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme Tél. 02 54 77 44 65 – contact@rvendomois.fr www.regiedequartiersvendome.fr
