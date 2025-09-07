Avec Perche Nature

Chantier restauration de mare

Samedi 13 septembre

Œuvrez pour la restauration d’un milieu naturel en participant à cette journée conviviale de chantier participatif !

RDV 9h30 à Epuisay, lieu-dit « Les Champs »

Prévoir pique-nique et apporter le matériel disponible : bottes, gants, scie, cisaille, serpe…

Dans le cadre d’Objectif MARES

Plus d’infos à l’inscription : biodiversite@perchenature.fr

Formation Obs’41 et sortie

Samedi 20 septembre

Participez à une journée conviviale entre utilisateurs d’Obs’41 : sortie naturaliste le matin, suivie d’une présentation en salle de la base de données participative, échanges, astuces et réponses à vos questions l’après-midi.

RDV 10h, Salle Atrium (jouxtant la mairie) à Couture-sur-Loir, Vallée de Ronsard. Prévoir un pique-nique

Sur inscription, places limitées

Sortie Brame du Cerf

Dimanche 21 septembre

Venez vivre un moment unique en pleine nature : l’écoute du brame du cerf. Lors d’une sortie au crépuscule, laissez-vous porter par les sons puissants et envoûtants des grands cervidés.

Partenariat avec Vibraye naturellement

RDV 19h30, Place de l’église à Vibraye (72)

Sur inscription, places limitées. Dépendant de la météo.

Projection «La part des autres»

Vendredi 26 septembre

Echangeons sur l’appauvrissement des producteurs et des consommateurs, et sur les conditions d’un accès digne à une alimentation de qualité, en lien avec la Sécurité sociale de l’alimentation.

Partenariat avec le Pays Vendômois dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial

RDV 19h, l’Echalier à Saint Agil, Couëtron-au-Perche

Chantier restauration de mare

Samedi 27 septembre

Œuvrez pour la restauration d’un milieu naturel en participant à cette journée conviviale de chantier participatif !

RDV 9h30 à Saint-Firmin-des-Près, route de l’Auseys,

Prévoir pique-nique et apporter le matériel disponible : bottes, gants, scie, cisaille, serpe…

Dans le cadre d’Objectif MARES

Plus d’infos à l’inscription : biodiversite@perchenature.fr.