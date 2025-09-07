Avec Perche Nature
Chantier restauration de mare
Samedi 13 septembre
Œuvrez pour la restauration d’un milieu naturel en participant à cette journée conviviale de chantier participatif !
RDV 9h30 à Epuisay, lieu-dit « Les Champs »
Prévoir pique-nique et apporter le matériel disponible : bottes, gants, scie, cisaille, serpe…
Dans le cadre d’Objectif MARES
Plus d’infos à l’inscription : biodiversite@perchenature.fr
Formation Obs’41 et sortie
Samedi 20 septembre
Participez à une journée conviviale entre utilisateurs d’Obs’41 : sortie naturaliste le matin, suivie d’une présentation en salle de la base de données participative, échanges, astuces et réponses à vos questions l’après-midi.
RDV 10h, Salle Atrium (jouxtant la mairie) à Couture-sur-Loir, Vallée de Ronsard. Prévoir un pique-nique
Sur inscription, places limitées
Sortie Brame du Cerf
Dimanche 21 septembre
Venez vivre un moment unique en pleine nature : l’écoute du brame du cerf. Lors d’une sortie au crépuscule, laissez-vous porter par les sons puissants et envoûtants des grands cervidés.
Partenariat avec Vibraye naturellement
RDV 19h30, Place de l’église à Vibraye (72)
Sur inscription, places limitées. Dépendant de la météo.
Projection «La part des autres»
Vendredi 26 septembre
Echangeons sur l’appauvrissement des producteurs et des consommateurs, et sur les conditions d’un accès digne à une alimentation de qualité, en lien avec la Sécurité sociale de l’alimentation.
Partenariat avec le Pays Vendômois dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial
RDV 19h, l’Echalier à Saint Agil, Couëtron-au-Perche
Chantier restauration de mare
Samedi 27 septembre
Œuvrez pour la restauration d’un milieu naturel en participant à cette journée conviviale de chantier participatif !
RDV 9h30 à Saint-Firmin-des-Près, route de l’Auseys,
Prévoir pique-nique et apporter le matériel disponible : bottes, gants, scie, cisaille, serpe…
Dans le cadre d’Objectif MARES
Plus d’infos à l’inscription : biodiversite@perchenature.fr.