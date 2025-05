Championnat d’Europe pour Frédéric Gagnier

C’est une grande première pour le club «Les Pongistes Vendômois». Le club vendômois de tennis de table, dont le nombre de licenciés explose, participera, avec l’engagement de l’un de ses membres, au championnat d’Europe Vétéran en Serbie.

L’effet « Frères Lebrun » aux JO 2024 y est sûrement pour quelque chose dans l’augmentation du nombre de licenciés à la rentrée de septembre, le club des Pongistes Vendômois est passé de 60 membres à 100 licenciés, des jeunes et des adultes qui se prennent au jeu. Derrière cet engouement, Frédéric Gagnier, vice-président du club, arrivé déjà en 2023 à la 7e place au championnat national vétéran par équipe, participera du 15 au 22 juin 2025 au championnat d’Europe Vétéran individuel en Serbie, à Novi Sad exactement. En effet, dans un espace couvert de 60 000m2, environ 3 700 joueurs de toute l’Europe, dont 205 français, vont se disputer la première place.

«Même si c’est à titre individuel, je me déplace avec l’image du club et vais donc représenter la ville de Vendôme» détaille Frédéric Gagnier. Actuellement avec un entraînement plus poussé et la participation plus active aux différents tournois de la région, Frédéric Gagnier a réussi à fédérer plusieurs partenaires pour l’aider dans son déplacement européen : APEF Vendôme, le Restaurant des 4 Tilleuls, le Groupe Le Triangle, Au Fil du Loir du Tabac/Presse de Fréteval et l’entreprise Frédéric Lecointre, plaquiste. Une belle aventure pour le seul joueur du Loir-et-Cher participant.