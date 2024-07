Le Vendômois s’enflamme pour les Jeux Olympiques

Lundi 8 juillet 2024, le Vendômois s’apprête à vivre un moment historique. En effet, la Flamme Olympique débutera son parcours loir-et-chérien par notre territoire avant de terminer son périple à Blois en fin de journée pour allumer le chaudron.

Tradition incontournable des Jeux, incarnant la paix, l’unité et l’amitié entre les peuples, le relais de la Flamme Olympique nous plonge dans les racines même de cet événement mondial. Débuté le 8 mai à Marseille après son voyage de la Grèce à travers la Méditerranée sur le trois-mâts le Belem, le relais de la Flamme Olympique poursuit son chemin jusqu’à la cérémonie d’ouverture à Paris le 26 juillet. Pour le Loir-et-Cher, ce parcours exceptionnel débutera donc lundi 8 juillet à Fréteval dès 8h40 à la mairie pour un trajet de 850 m à travers le village et se terminera vers 9h à La Fonderie. La vieille et toute la journée, ce sera la fête où il est prévu différentes animations, concert du groupe Kerozen le 7 juillet, mini-olympiades, défilé des associations sportives, exposition de HPO (lire page 25), chorégraphies,… organisées par les associations et les enfants de tous les villages aux alentours.

Direction Vendôme où le départ de la flamme sera donné à 10h15 du stade Léo Lagrange pour une arrivée une heure après à la Porte Saint-Georges après un parcours de 4.8 km « De nombreuses associations locales ont été sollicitées pour participer à cet événement. Plus d’une quinzaine d’animations sont prévues tout le long de la journée en divers lieux, véritable invitation au partage et à la pratique sportive à travers les valeurs olympiques et les talents locaux » détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme au fil de son communiqué de presse. Ainsi, les sections de l’USV et autres associations sportives locales se sont mobilisées sous l’impulsion du service des sports et de l’USV-UA. Au parc Ronsard, marché couvert, cour du Cloître, aux Grands Prés, à l’aile Saint Jacques à la mairie, place saint Martin, au Minotaure et au Quartier Rochambeau (dès le matin pour le handball), de 13h30 à 16h30, différents ateliers seront présentés par les clubs sportifs de la ville. « Vendôme vibrera tout au long de la journée, d’abord le matin au rythme de ses porteurs de flamme incarnant l’esprit de Coubertin puis, l’après-midi, avec tous les passionnés de sport » conclut le maire.