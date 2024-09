Les Bulles Roses en trek

Elles sont trois, Sonia, Béatrice et Caroline, à repartir fin octobre après leur première expérience en 2022, pour l’aventure du Rose Trip au Maroc, trek ou randonnée nomade féminine et solidaire.

Au cœur du désert marocain, les filles sous le nom de leur association «Les Bulles Roses» s’élanceront toutes les trois ensemble à l’aventure pendant six jours sur les pistes. Une épreuve pédestre réservée uniquement aux femmes en quête d’aventure et de dépassement de soi. Trois jours d’étapes entre 18 et 22 km par jour dans le désert et un challenge solidaire pour remplir la semaine.

L’orientation est le point central de ce voyage itinérant. Sous forme de parcours, Les Bulles Roses qui ne devraient pas perdre le nord, évolueront grâce aux seuls instruments de navigation autorisés par le règlement du trek, soit une boussole, un compteur de distances GPS à renseigner et une carte à décrypter à l’aide d’un rapporteur topographique !