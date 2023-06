Les Pongistes Vendômois en compétition dans le nord

L’équipe 1 de l’association sportive des Pongistes du Vendômois s’est classée 7e sur les 20 équipes de la France entière engagées dans la Coupe nationale des Vétérans de tennis de table en mai à Béthune (Nord).

Comme la pétanque, le ping-pong est bien ancré dans la mémoire collective comme un moment ludique, que l’on pratique en vacances ou le dimanche. D’ailleurs, il devient « Tennis de table » lorsque l’on rentre dans un club pour en faire son sport. « Cette bonne humeur s’est ressentie tout au long du week-end, qui plus est pour une compétition vétéran, même si l’on s’est déplacé pour gagner » souligne Jimmy Meunier, président du club vendômois et l’un des compétiteurs avec Frédéric Gagnier et Ludovic Lavaud à ce championnat vétéran.

A l’image de la Coupe Davis au tennis, l’équipe est composée d’un minimum de 2 joueurs et d’un maximum de 4. Deux joueurs sont engagés pour les matchs en simple et il y a un tour en double. Une 7e place est plus qu’honorable car les premières équipes arrivées en haut du tableau jouent à un niveau national toute l’année. « L’équipe de vétérans (entre 40 et 50 ans) qui a gagné est de Béthune, l’un d’eux est classé 300e joueur français sur 108 000 licenciés en France » poursuit le président. À noter également que ce qui fait la différence, c’est également le développement du tennis de table dans les différentes ligues. Dans le département du Nord, on compte 180 clubs quand en le Loir-et-Cher, on en dénombre 30. « Forcément, plus on multiplie les clubs, plus on augmente la qualité du jeu » concluait Ludovic Lavaud, regrettant le peu de tables présentes dans l’espace public ou dans les écoles.