Raidnight 41, inscriptions ouvertes

Samedi 27 janvier à 19 h 30, aura lieu une nouvelle édition du Raidnight41, course de 12 à 41 km au cœur de la nuit entre La Ville-aux-Clercs et Naveil. À vos agendas, les inscriptions sont ouvertes…

Pour cette édition 2024, un nouveau parcours est proposé, toujours au départ de la Ville-aux-Clercs jusqu’à Naveil. Les participants peuvent déterminer leur distance au fur et à mesure de la course. Tout au long du parcours de 24,5 km (trace directe), des boucles optionnelles de 1,75 à 4,6 km sont proposées. Libre à chacun de les parcourir en fonction de sa forme et de sa motivation, tout en respectant les barrières horaires imposées. Les plus courageux et sportifs peuvent opter pour les 41 km de course avec D- 456 mètres et D+ 530mètres.

Course en autonomie totale en solo, en relais-au plus court le 1er relais fait 12 km et le 2ᵉ 12,5 km- ou avec son toutou pour le Caniraidnight.

Un ravitaillement chaud est proposé à l’arrivée à tous les participants.

Reste plus qu’à vous inscrire : raidnight41.fr