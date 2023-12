5 ans commémorés

Profitant des commémorations de la fin de la Première Guerre Mondiale, le Conseil départemental de Loir-et-Cher à Vendôme a célébré le cinquième anniversaire du parrainage du sous-marin Le Terrible. Durant deux jours, les 10 et 11 novembre, une série d’évènements et de manifestations a pu se dérouler.

Même si de nombreux citoyens vendômois pensaient que le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Terrible, un des quatre composant la Force Océanique Stratégique de la France, voguerait jusqu’à Vendôme, ce sont bien les hommes, marins et haut-gradés du Terrible qui ont fait le déplacement pendant deux jours. Ateliers de présentation des métiers des sous-mariniers, conférence du capitaine Matthieu Buchaillet, commandant de l’équipage «bleu» du Terrible, film au Minotaure, messe et commémoration se sont succédé.

Un parrainage entre le Conseil départemental et le sous-marin Le terrible qui reste vivant. Une tradition de parrainage qui remonterait en France au XIVe siècle et particulièrement sous Louis XV au XVIIIe où des villes ou provinces financent et donnent leur nom à des navires en contrepartie de leur participation financière. «Un parrainage qui permet d’envoyer des classes des collèges du département visiter les installations à Brest et de découvrir tous les métiers de la mer et susciter des engagements. Un parrainage qui permet aussi la création de la Préparation Militaire Marine au lycée Ampère de Vendôme» soulignait Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher lors de la conférence de presse. En effet, quinze jeunes entre 16 et 18 ans encadrés par quatre instructeurs issus du civil ou d’une carrière militaire appréhenderont prochainement toute la connaissance à raison d’une période au lycée certains week-ends pour intégrer par la suite la marine si les jeunes le désirent. «Notre démocratie est fragile et inculquer un esprit de défense au sens large est important» concluait Christophe Marion, député de la circonscription de Vendôme.