Soirée musicale Résurgence le 20 juin

Le traditionnel concert annuel de l’association Résurgence en Vendômois se tiendra cette année le 20 juin dans le cadre du château de la Mézière à Lunay.

Au programme des œuvres du grand répertoire baroque et classique, Mozart, Bach, Vivaldi, avec le quintette «Les Archets du Loir» dont les musiciens sont issus des orchestres de Radio-France, de Paris, de Tours et d’Ile de France. L’accueil sera assuré par les Trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert Bourbon-Vendôme.

La soirée permettra également la découverte du parc, de la chapelle et du château illuminés puis du traditionnel buffet aux chandelles.

Une date à réserver.