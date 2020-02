A la Commanderie, pendant les vacances, c’est le Moyen-âge !

Après une brève trêve hivernale, la commanderie templière rouvre ses portes le samedi 8 février, avec un tout nouveau programme d’animations concocté par l’équipe du site pour ce mois de février.

Désormais les vacances scolaires sont l’occasion de (re)découvrir la société médiévale à la commanderie d’Arville avec des activités pour occuper les vacances des petits et des plus grands. Les mercredis sont dédiés aux enfants avec des ateliers d’initiation l’après-midi. Le dimanche, coup de projecteur sur les métiers du Moyen-âge, avec la présence de professionnels en démonstration pour la famille; le tout complété par une visite guidée du site templier. Et désormais, à chaque période de vacances scolaires, un catalogue d’activités renouvelé sera proposé autour de la découverte de la société médiévale. Tous ces ateliers se déroulent à l’abri dans une salle chauffée.

Samedi 15 février, Les contes de l’Orient perché

Et pour prolonger le rêve, un nouvel évènement est développé à la commanderie d’Arville: les «contes de l’Orient perché». De par son histoire, une relation étroite existe entre la commanderie templière et la Méditerranée, en témoigne le clocher-mur de l’église bâtie par les Templiers sur un modèle rapporté de leurs voyages. Le calendrier d’animations conçu en 2020 sera l’occasion de rappeler ces innombrables contacts qui se déroulèrent entre Orient et Occident, les Templiers participant activement à ces échanges. Pour cette 1ère édition, la conteuse Sophie Kluzeck nous présente des histoires de princesses et de chevaliers voyageant d’Occident en Orient. Accessibles dès l’âge de 3 ans, les contes seront suivis d’un goûter convivial. Les «contes de l’Orient perché» sont proposés dans le cadre du festival «Tout Feu Tout Flammes» organisé à l’initiative de l’écomusée du Perche, à Perche-en-Nocé. Les spectacles se déroulent dans une salle chauffée.

Les Pass annuels

De nombreux événements sont en préparation sur le site templier : comment faire pour en profiter au mieux ? Grâce aux Pass annuels, développés pour les adultes et les enfants ! Un antidote à la morosité actuelle, puisque l’acquisition d’un Pass permet un accès à la commanderie templière toute l’année, manifestations incluses (escape-game, fête médiévale, etc.). Un dispositif qui s’adresse en premier lieu aux habitants du territoire, leur permettant de profiter des activités organisées à la commanderie d’Arville !

Rens. et résa. : 02 54 80 75 41

www.commanderie-arville.com

Le Petit Vendômois