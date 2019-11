Architecture d’hier et d’aujourd’hui

Architectures d’hier et aujourd’hui du Centre – Val de Loire s’expose dans le Grand Manège du quartier Rochambeau à Vendôme jusqu’au 10 novembre.

La manifestation réunit trois expositions différentes : L’architecture du quotidien – 10 ans de création contemporaine en région Centre – Val de Loire conçue par la Maison de l’architecture Centre – Val de Loire, l’exposition de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles avec un travail d’étudiants sur les différents quartiers de la ville de Vendôme ainsi qu’une expo sur l’histoire du quartier Rochambeau avec un focus sur les 40 dernières années de développement urbain.

La grande originalité de cette exposition repose sur la présentation d’une réflexion sur l’architecture et l’urbanisme de la ville de Vendôme, proposée par l’ENSA de Versailles. Sous la direction de Christel Palant-Frapier et des architectes Benjamin Drossart, Emmanuel Saadi et Thorsten Sahlmann, 16 étudiants ont travaillé pendant un semestre dans le cadre de l’atelier «Vendôme. Architecture d’hier, architecture de demain» sur le devenir du centre historique. L’objectif était avant tout de confronter les étudiants à des situations réelles, que l’on rencontre sur l’ensemble du territoire français : la dévitalisation des centres villes.

« Introduction à l’art public contemporain »

À cette occasion, est présenté l’ouvrage d’Hervé-Armand Béchy «Introduction à l’art public contemporain» qui aborde la question de l’expression artistique dans l’espace public et, notamment, l’art dans la ville des années 1960 à nos jours. En retraçant l’évolution, il met à jour les développements actuels. Fondamentalement, il interroge le rôle de l’art et de l’artiste dans la société et tente de redonner un sens aux termes art public à travers une vision contemporaine et une trajectoire historique. Centré sur l’engagement artistique et les problématiques de création, ce livre met en débat la notion d’intégration, le rapport de l’art au contexte, la dimension publique des œuvres, la relation de l’art au pouvoir, le musée dans la rue, l’art dans l’aménagement urbain, le rôle des intermédiaires professionnels, les fonctionnements institutionnels, le phénomène du Street-art et le développement de l’événementiel.

Ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 18 h 30, les mardis et jeudis de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée gratuite

Le Petit Vendômois