Miossec à Vendôme

L’association Figures Libres programme le chanteur Miossec en concert, vendredi 6 mars au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Même si le chanteur a chanté plusieurs fois à Vendôme, en 1992 d’abord lors du Festival Rockomotives puis en 2016 en concert intime à la chapelle Saint Jacques dans la programmation de la saison de l’association, Miossec, auteur-compositeur, véritable emblématique chanteur finistérien a repris le chemin des routes de France pour présenter sur scène son dernier album. Il sera donc à Vendôme début mars avec en première partie le groupe local Jogo, un trio d’Indie-folk qui mêle des morceaux entre légèreté avec ses douces polyphonies et improvisation brute avec des mélodies alambiquées.

Miossec + Jogo. Vendredi 6 mars à 20h30 au 3e Volume du Minotaure Réservation Miossec + Jogo. Vendredi 6 mars à 20h30 au 3e Volume du Minotaure Réservation https://billeterie.rockomotives.com