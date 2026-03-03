Sorties et loisirsMusique et concerts

Miossec à Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
25 Temps de lecture 1 minute
miossec 1

L’association Figures Libres programme le chanteur Miossec en concert, vendredi 6 mars au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Même si le chanteur a chanté plusieurs fois à Vendôme, en 1992 d’abord lors du Festival Rockomotives puis en 2016 en concert intime à la chapelle Saint Jacques dans la programmation de la saison de l’association, Miossec, auteur-compositeur, véritable emblématique chanteur finistérien a repris le chemin des routes de France pour présenter sur scène son dernier album. Il sera donc à Vendôme début mars avec en première partie le groupe local Jogo, un trio d’Indie-folk qui mêle des morceaux entre légèreté avec ses douces polyphonies et improvisation brute avec des mélodies alambiquées.

Miossec + Jogo. Vendredi 6 mars à 20h30 au 3e Volume du Minotaure Réservation https://billeterie.rockomotives.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
25 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

photo coeur de braco 1 2

«Coeur de braco»

il y a 4 heures
demonstration taille 1

Sorties nature et découverte

il y a 6 heures
chants corses 1

Concert de chants corses

il y a 1 jour
concert amis de la musique 1

Deux concerts exceptionnels des Amis de la musique

il y a 1 jour
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page