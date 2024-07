De Grenade à Vendôme en passant par la Possonnière

José Antonio Munoz Romero, artiste peintre espagnol, sera en résidence artistique à la Possonnière puis exposera ses oeuvres produites aux Greniers de l’Abbaye fin juillet en partenariat avec l’association «Prochain arrêt Sougé».

Grâce à Michèle Gougeon Sergent et ses relations de longue date à Santa Fe de Granada en Andalousie, le Vendômois accueillera, en juillet, l’artiste José Antonio Munoz Romero. «Jeune, il découvre le plaisir des décors et des couleurs dans l’entreprise de céramique familiale mais, très vite, il ressent une envie de peindre ce qui l’entoure, la nature et les gens en aquarelle ou fusain» détaille Michèle Gougeon, commissaire de l’exposition.

Même s’il sait que le chemin sera dur, il cesse toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à l’art, un besoin impérieux de capter l’essence de chaque chose de son environnement.

«Il s’accroche et, à force d’exposer, il est remarqué lors d’une exposition collective où on lui propose une bourse pour étudier à Madrid auprès du grand maître néoréaliste chilien Guillermo Munoz Vera» poursuit la commissaire de l’exposition. Véritable révélation et reconnaissance de son travail acharné, José Antonio Munoz Romero emmagasine un maximum de conseils et retournant à Grenade, il multiplie les expositions y compris en France, notamment à Granville grâce à Michèle Gougeon Sergent.

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, José Antonio Munoz Romero aborde ses peintures avec beaucoup de précision. Paysages, lieux emblématiques de son pays natal mais également des personnages ou des natures mortes, il aime trouver le détail des choses qu’il peint. «Quel que soit le thème abordé, il émeut à travers sa peinture habitée. Rien d’étonnant à ce que cet artiste se soit pris d’affection pour Ronsard et qu’il ait souhaité venir s’inspirer de ses lieux de vie, de ses paysages comme de ses oeuvres, cette vallée du Loir qu’aimait tant notre poète» explique Michèle Gougeon Sergent. Le 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard est une belle occasion de recevoir José Antonio Munoz Romero, d’abord en résidence du 10 au 15 juillet à la maison natale du poète puis en exposition aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme.