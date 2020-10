De l’art anti-conformisme

L’artiste peintre, Souleimane Barry, expose jusqu’au 31 octobre, une sélection de ses oeuvres, dans la galerie de Laurent Potier, joaillier à Vendôme.

Né au Burkina Faso en 1980, Souleimane BARRY vit et travaille entre le Burkina et la France. Artiste peintre, il exprime à sa manière autant la beauté d’un monde qui lui est cher que les soubresauts d’une humanité à la dérive, révélant les aspirations secrètes des individus, les rêves d’ailleurs et la possibilité d’une vie autrement.

Ce sont ainsi des portraits brossés au gré des rencontres, et des personnages en groupe ou esseulés en mouvement. Il nous invite à partager sa vision d’un monde crépusculaire, une réflexion sur les migrations ainsi qu’une suite de portraits anonymes à qui il redonne histoire et dignité. Les expériences de vie transparaissent entre souvenirs sublimés et expérience personnelle des voyages. L’artiste multiplie les supports, utilise davantage les collages et les couleurs plus soutenues, intègre de la matière dans ses toiles pour leur donner relief et texture. Dans sa peinture, le réel s’efface pour laisser place à l’imaginaire et la spontanéité, l’artiste opte même parfois pour l’abstraction : « Ce qui m’intéresse, c’est l’ambiance qui se créée », utilisant une technique mixte en associant l’acrylique aux pigments naturels, au brou de noix ou à l’encre de Chine. La variété des œuvres témoigne du refus de la monotonie, d’un goût pour l’éclectisme et l’absence de conformisme.

Jusqu’au 31 octobre,

galerie-joaillerie Laurent Potier,

rue Marie de Luxambourg, Vendôme.

Entrée libre aux heures d’ouverture.

Le Petit Vendômois