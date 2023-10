Élisabeth Fourgeaud-Bourgeois, deux jours d’exposition

Au prieuré de Lancé, Élisabeth Fourgeaud-Bourgeois, à l’invitation des propriétaires, Mariette et Patrick Levaye et à l’initiative de Charlie Chevalier de la Maison de la presse de Vendôme exposera une partie de ses œuvres multiples et dédicacera son dernier livre « L’histoire de Oucques à Meslay au fil du Réveillon ».

Avec plus de 40 ans d’expositions, de succès et de prix nationaux et internationaux remportés, l’artiste peintre Élisabeth Fourgeaud-Bourgeois crée en permanence. Débordante d’idées, inspirée et bouillonnante, son exposition présentera une balade picturale variée, du figuratif, l’un de ses styles de prédilection, peinture ou aquarelle des paysages beaucerons du Vendômois mais également des œuvres plus contemporaines comme ses dorures et « Arbres de vie », des techniques mixtes en relief qui lui ont valu de nombreux prix.

Native de Oucques, Élisabeth Fourgeaud-Bourgeois a été bercée, au cours de son enfance et adolescence, par le petit ruisseau du Réveillon qu’elle raconte et suit dans son dernier livre « L’histoire de Oucques à Meslay au fil du Réveillon ». Avec de nombreuses recherches dans les archives des communes que ce ruisseau traverse, aux archives départementales également, Élisabeth a rassemblé des anecdotes et de nombreuses œuvres personnelles ou d’autres artistes dans ce livre qu’elle dédicacera au fil de ces deux jours.