Au château de Meslay (à 5 mn de Vendôme)

• Vendredi 22 juillet, de 19h30 à 22h, visites «à la bougie»: visite guidée nocturne du château avec accueil par le propriétaire. Les guides vous emmèneront à la tombée de la nuit dans un voyage insolite à travers le temps: Révolution, occupation allemande … (Attention ! Places limitées …)

Le château sera illuminé sur ses deux façades et un chemin de lumière vous conduira sur la terrasse où, vous pourrez pique-niquer avec vos amis ou en famille à l’ombre des charmilles centenaires.

Tarifs : 5 € visite libre des extérieurs, 11 € / enfants (5 à 15 ans) 5 € – visite complète : visite libre + visite guidée à la bougie des intérieurs du château.

Horaires des visites : 20h / 20h30/ 21h / 21h30

Réservation et renseignements sur notre site internet https://www.chateaudemeslay.com

• Vendredi 12 août, à 19 h30, un concert de musique romantique à l’ombre des tilleuls de la terrasse avec l’ensemble Syneos qui vous charmera par son imaginaire poétique ; vous pourrez aussi boire un verre et partager un moment convivial avec les artistes en attendant la tombée de la nuit et les illuminations du château. Vous pourrez également pique-niquer après le concert.

Tarifs adultes 12 € / Enfants 5 €

Réservation sur notre site internet https://www.chateaudemeslay.com

• Dimanche 11 septembre de 11h à 18h, la 6ème édition de notre Journée Littéraire avec à ce jour 34 auteurs confirmés et quelques surprises ! En effet, nous ont annoncé leur participation : Georges Fenech homme politique et magistrat, l’historienne Laure Hillerin, l’animateur de télévision Nelson Monfort, les journalistes et écrivains Caroline Pigozzi et Guillemette de Sairigné, le haut-fonctionnaire et historien Arnaud Teyssier, les éditorialistes, écrivains et directeurs de rédaction Yves Thréard et Jean-René van der Plaetsen…: débats et nombreuses activités autour du livre (lectures de textes, accompagnement musical, concours littérature jeunesse …) animeront cette belle journée !

• Toute la saison, nous proposons aux visiteurs des expositions d’artistes présentant leurs œuvres : le peintre Alexis Pandellé dans les cuisines du château, le photographe Benjamin Visserot dans le pressoir, et les œuvres de Romain Coudret (qui dessinera en direct au fil de l’été) dans la Régie.