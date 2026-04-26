300 tonnes recyclées

À Vendôme, la Régie de Quartiers et ses ressourceries donnent une seconde vie à plus de 300 tonnes d’objets par an.

En 2025, la Régie de Quartiers de Vendôme a collecté, trié et valorisé 332 tonnes d’objets, confirmant la montée en puissance du réemploi sur le territoire.

Une grande partie de ces dons provient directement des habitants, via la zone d’apport volontaire, les bacs textiles ou les enlèvements à domicile. Le textile arrive en tête avec plus de 123 tonnes récupérées, suivi des objets du quotidien (vaisselle, décoration, loisirs), ainsi que des meubles et équipements ménagers. Autant d’objets parfois oubliés, mais qui trouvent ici une seconde vie.

Au cœur de l’activité, la valorisation des dons joue un rôle central. Chaque objet collecté est trié, orienté, réparé ou nettoyé afin de favoriser son réemploi. En 2025, 112 000 objets, textile inclus, ont ainsi été réemployés. Près de 89 tonnes ont été remises en vente dans les ressourceries de la Régie de Quartiers. Cette dynamique s’explique notamment par l’ouverture d’un second magasin en centre-ville et par de nouveaux espaces de stockage, facilitant un tri plus fin et une meilleure valorisation des dons.

Tous les objets ne peuvent pas être revendus, mais ils ne sont pas perdus pour autant. Plus de 130 tonnes ont été orientées vers des filières de recyclage ou confiées à des partenaires spécialisés. Des dons sont également effectués au profit d’associations, d’écoles et de structures locales.

La Régie propose aussi des ateliers de réparation et de sensibilisation au réemploi.

À travers ces actions, en partenariat et avec le soutien de ValDem, la Régie de Quartiers contribue au développement du réemploi, à la réduction des déchets et au soutien d’activités d’insertion et de solidarité locale. À Vendôme, ses ressourceries s’inscrivent pleinement dans une dynamique d’économie circulaire et sociale.