L’AVADE au musée Louis-Leygue

Chose rare, le musée Louis-Leygue, ouvert seulement quelques jours par an, accueillait les bénéficiaires de l’Avade. Une visite guidée et orchestrée par l’artiste vendômois, Philippe R Berthommier.

«Notre désir est réellement d’ouvrir au maximum le champ du possible à tous nos bénéficiaires. L’art est évidemment un bon moyen de découvrir autre chose et qui plus est avec un artiste local comme Louis Leygue» soulignait Bénédicte Hanin, directrice de l’association d’insertion Avade. Une visite sous la houlette de Philippe R Berthommier, ami du peintre naveillois, au cours de laquelle les participants ont pu se laisser guider à travers les plâtres et ébauches de cet artiste majeur vendômois, découvrir toute la puissance des sculptures, le jeu de l’ombre et la lumière afin de comprendre ce qui l’animait. Une découverte totale pour certains avec, en plus des explications des œuvres de Louis Leygue, de nombreuses anecdotes.

Cette initiation à l’art s’est ensuite poursuivie au musée de Vendôme.