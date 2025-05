Lavardin fête les jardins

Les Amis de Lavardin fêteront le 8 juin les jardins pour faire découvrir à tous les richesses parfois méconnues du village.

Sous le nom de «Lavardin en fête», les jardins privés vont s’ouvrir début juin. En effet, outre la diversité de ces grands ou petits paradis verts, c’est mettre en valeur les talents et créer un moment convivial et festif pour que chacun puisse se retrouver. Car un jardin favorise les échanges, entre visiteurs et le propriétaire tout en valorisant leurs initiatives et leurs créations pour célébrer l’art des jardins, souvent accompagné du patrimoine.