La Chartre-sur-le-Loir, les 8 et 9 novembre, un week-end cinq-en-un !

4ᵉ Salon du livre, inauguration d’une place, concerts d’anniversaire et défilés de mode, bourse aux jouets, projection du film documentaire du bistrologue Pierrick Bourgault animeront la petite cité de la Tour Jeanne-d’Arc.

Mieux que l’huile tous usages… Après un samedi de Toussaint où les brocanteurs invitaient les vignerons dans leurs boutiques pour une journée thématique La Chartre propose cinq manifestations en ce deuxième week-end de novembre. Il sera difficile de s’y ennuyer un instant !

Rendez-vous principal, le Salon du livre désormais installé dans le paysage local attire cette année une vingtaine d’écrivains, auteurs, illustrateurs remarquables. Y figurent notamment les romancières Huguette Hérin-Travers et Sandra Martineau, le naturaliste Jean-François Clémence, le scénariste et dessinateur Pierre Makyo (tous originaires de la vallée du Loir), Pascal Mariette, co-auteur de la BD « La cathédrale des Plantagenêts » (Le Mans) et l’écrivain-journaliste Pierrick Bourgault, bien connu pour sa croisade de soutien des bistrots et cafés français.

«La Mère Lapipe» fait un tabac.

Pierrick Bourgault ne vient pas les mains vides. Il présente au lendemain du salon son film qui remplit les salles depuis la mi-octobre : «Au fabuleux bistrot de Jeannine» – entendez par là la fameuse «Mère Lapipe» qui officiait derrière son comptoir manceau. Un document exceptionnel riche de nombreuses captations du temps où ce café de la rive droite du Mans était une scène de théâtre du quotidien. Le sous-titre en est évocateur : «Trois ans avec la Mère Lapipe, son chien, ses clients et ses amis.»

Le samedi matin lancera les festivités avec la traditionnelle bourse aux jouets et de vêtements, l’ouverture du Salon du livre et l’inauguration d’un nouveau parking. Ce dernier, idéal quand on arrive du Loir-et-Cher, propose de nouvelles places rue de Châtillon. Il portera le nom d’un bienfaiteur (ou d’une bienfaitrice) qui a beaucoup fait pour La Chartre mais dont le nom est tenu secret jusque-là !

L’après-midi, nouvelle salve d’animations grâce au premier anniversaire de la boutique conceptuelle et vintage Les Bas Nylon qui a déjà reçu deux trophées des commerces pour son originalité. Sandrine Attal a carrément privatisé la place de la Liberté (église) devant son commerce pour faire défiler ses mannequins pin-up et offrir ses petits concerts sous barnum.

Samedi 8 novembre

Bourse aux jouets et vêtements tous âges de 9h à 17h, salle multi-activités, avenue des Déportés (06 72 31 58 90).

Salon du livre de 10h à 18h, salle du conseil municipal en mairie (20 auteurs, 4 éditeurs)

Inauguration parking rue de Châtillon à 11h, suivie d’un vin d’honneur à la Maison des vins.

Anniversaire des Bas Nylon dès 14h30 avec Béli Ché et les danseuses du Bélikabaret, Alice Romaniw et sa voix d’or, défilé de pin-up et des membres de Miss Lady Rétro ainsi que des clientes fidèles (gratuit, tél. 06 98 78 25 96).

Dimanche 9 novembre