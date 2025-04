Le Livre d’Artiste en exposition chez Laurent Potier

Jean-Pierre Schneider, artiste peintre qui n’est plus nécessaire de présenter tant sa notoriété est grande, expose son Livre d’Artiste jusqu’au 31 mai à la Galerie Laurent Potier à Vendôme.

Connu des Vendômois depuis plus de dix ans lorsqu’il a exposé au musée de notre ville et qui en ce mois d’avril a été invité à nouveau à accrocher ses oeuvres au Grand Manège à Vendôme, l’exposition en ce printemps à la galerie s’articule autour du papier et plus particulièrement sur les livres notamment des éditions Fata Morgana, Éditions Unes, Éditions Trames, Éditions Écarts. Toutes ces éditions sont présentées en tirage de tête accompagnées comme il se doit d’œuvres originales sur papier. Cette exposition est une façon de montrer une des autres facettes de l’artiste avec ses variations entre l’abstraction et le figuratif. C’est aussi découvrir un peintre et sa peinture du sensible dans et avec un regard apaisé.