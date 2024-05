Les conférences de mai et juin à l’UTLV

Après la session de Printemps sur «Le siècle des Lumières» aux Greniers de l’Abbaye, l’UTLV reprend ses conférences ponctuelles qui auront lieu à l’auditorium du lycée-collège Saint Joseph à Vendôme, toujours à 14h30.

Mardi 7 mai : J.P. Navailles «Les Anglais dans la caricature française… et vice versa». Agrégé, docteur es lettres, professeur émérite de Paris XI, le conférencier est l’auteur de nombreux livres sur les relations franco-britanniques. Il évoquera la caricature de 1814 (fin du 1ᵉʳ Empire) à 1904 (signature de l’Entente Cordiale).

Mardi 14 mai : Michel Merckel «Historique et évolution des Jeux Olympiques et du sport français». Professeur d’EPS honoraire et ex international de judo, il est devenu historien, il dédicacera son livre «14-18, le sport des tranchées». Après la défaite de la guerre de 1870, la IIIe République veut donner une meilleure condition physique à l’armée française et aux Français en général. Dans ce contexte, naissent en 1896 les jeux Olympiques modernes, cette compétition deviendra le plus grand évènement sportif mondial et son évolution va influencer le sport français.

Mardi 4 juin : Miguel Pedrono «Le retour des géants à Madagascar», ce chercheur en écologie a passé son enfance en Vendômois avant de se consacrer à la conservation de la biodiversité dans plusieurs pays dont Madagascar. Pour l’écologue qu’il est devenu, cette grande ile est un milieu fascinant. Il y a participé à la réintroduction des tortues géantes et aux expériences réalisées pour contribuer à la restauration de l’écosystème parmi les plus riches du monde.

Ces conférences sont ouvertes aux adhérents de l’UTLV (cotisation 2024 : 30€) Il sera possible de s’inscrire sur place mais aussi lors des permanences au Pôle Chartrain le mardi de 9h à 12h où des bénévoles sont présentes pour vous accueillir.