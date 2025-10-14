Sorties et loisirsMusique et concerts

Vacances d’automne à Musikenfête des ateliers pour les enfants

atelier musical 1
Musikenfête, quartier Marescot à Montoire Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18 h.

Les vacances d’automne arrivent bien vite cette année… Du 21 au 31 octobre, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi, Musikenfête propose des ateliers pour les enfants dès 3 ans : construction ou décors d’instruments de musique, participation à un conte musical, initiation aux percussions dans un atelier musical, il y en aura pour tous les goûts ! À cette occasion, parents et enfants participant à ces ateliers bénéficieront d’un tarif réduit pour la visite du site.

Le musée des Costumes et Parures du Monde, ouvert aux mêmes horaires, vous attend également. N’hésitez pas à nous contacter au 02.54.85.28.95 tous les jours sauf le lundi. Vous en saurez plus sur les tarifs et les horaires.

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

