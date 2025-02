Pour dynamiser nos territoires

Cinq nouveaux projets en Centre-Val de Loire viennent d’être mis en lumière par la Fondation du patrimoine, témoins d’un engagement commun pour la préservation du patrimoine et la dynamisation des territoires ruraux. En effet, depuis trois ans, la Fondation du patrimoine, soutenue par la plateforme Airbnb à hauteur de 500 000€ pour l’hexagone, a mis en place un programme «Patrimoine et Tourisme local», des restaurations situées en zone rurale contribuant à dynamiser le tourisme et l’économie locale de village dans toutes les régions. Ainsi pour notre région et particulièrement le Vendômois, deux projets sont au programme, le Moulin de la Gaudinerie à Boursay et l’aile centrale du château de Meslay avec des dotations de 20 000€ chacun.