Un carnet pour une nouvelle vie

Un carnet personnalisable, entièrement façonné en Loir-et-Cher est offert aux nouveaux arrivants accompagnés par l’Agence Be LC. Car que se passe-t-il quand on déménage, on cherche de nouveaux repères, on compare les déménageurs, on procède à faire ses formalités administratives et on note les contacts utiles. Un carnet avec une couverture en papier recyclé et avec un contenu de textes et illustrations à remplir soi-même pour personnaliser son arrivée et en conserver tous les souvenirs. Distribué à tous les néo-Loir-et-Chériens bénéficiaires du service accompagnement Jobpack Loir & Cher, ce carnet est déjà proposé depuis décembre aux nouveaux arrivants via les réseaux sociaux de Be LC.