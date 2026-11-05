Au Quai des Arts à Vibraye (72)

V endredi 6 nov.. à 20h30 Documentaire «Mystérieux insectes»

Des déserts brûlants aux steppes glacées des pôles, des prairies verdoyantes aux forêts tropicales, les insectes occupent tous les écosystèmes de notre planète. Un monde étonnant, fascinant et pourtant longtemps ignoré !

Ce documenaire est proposé par l’association «Vibraye, naturellement».

Réalisateur Charles-Antoine de Rouvre – Durée : 52 mn

Billetterie sur place dès 19h45 Tarif adulte : 8€, adhérent VN 5€, -12 ans : gratuit

Rens. : 06 43 15 55 59 ou asso.vibraye.naturellement@gmail.com

Samedi 14 nov. à 20h30 Concert Fulbert «Les anges nomades»

Les anges nomades est un disque-voyage, un disque-monde ouvert à tous les vents et tous les échos. Il traverse tantôt des paysages qu’on imagine de sable, de longues étendues arides et de sorcières, tantôt des prairies peuplées et des jardins d’un vert tendre, passant près des cabanons dans lesquels sont enfermés les secrets.

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 13€, -18 ans : 8€

Lundi 16 nov. à 20h30 cinéma «Justin le juste»

1915. La guerre, c’est une terre inconnue où l’on envoie Justin, misérable paysan, à une époque où il doit s’occuper de ses champs. Il doit partir se battre, au nom d’une loi qu’il ignore, contre un ennemi qu’il n’a jamais vu, alors qu’il ne rêve que de rester dans sa ferme

Sorti en salle le 23 septembre 2026 | 1h 50min | Guerre, Historique. De et par Éric Barbier. Avec Alban Ivanov, Birane Ba, Alexandra Lamy

Pas de réservation Tarif unique : 5,50€

Vendredi 20 nov. à 20h30 Magie – mentaliste Arnaud Ledauphin

Fort d’un enseignement dispensé par un maître Shaolin jusqu’à ses 12 ans, au sein d’un monastère tibétain reculé du Nord Mayenne (légende que l’intéressé n’a jamais démentie), Arnaud Ledauphin vous convie sur scène pour vous présenter un spectacle envoûtant et drôle.

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 13€, -18 ans : 8€

Dimanche 22 nov. à 15h Théâtre «Suzanne»

Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans.

Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle. Cette pièce va vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses bouleversements, ses mutations et ses anecdotes

Une suite de scènes rythmées, ponctuées d’humour, qui vont s’enchaîner pour dérouler l’histoire d’un siècle mouvementé et plein de surprises.

Par la compagnie Tétrofort. Avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 13€, -18 ans : 8€

Samedi 28 nov. à 20h30 Spectacle musical «Les cigognes ont perdu la tête»

Dans ce seule en scène musicale, Laurence Bagnis nous embarque dans une traversée intime et poétique : celle d’un couple confronté au désir d’enfant, aux protocoles médicaux, aux annonces qui tombent mal, aux corps qu’on ausculte, et aux rêves qu’on réinvente.

Écriture, interprétation, chant : Laurence Bagnis. Mise en scène : Vivien Pianet

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 13€, -18 ans : 8€