La saison culturelle  de l’Hectare-Territoires vendômois

Ailleurs, ciné-concert par la Cie Anaya. Mardi 3 nov. à 19h et mercredi 4 nov. à 10h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public dès 7 ans. Tarifs de 7 à 10€

Film d’animation sans paroles réalisé en 2018 par le réalisateur letton Gints Zilbalodis, aujourd’hui césarisé et oscarisé pour son dernier film Flow. Sur scène, les musiques originales de Camille Saglio et Matthieu Dufrene accompagnent le film en direct.

XDDL – Tu la voyais grande et c’est une toute petite vie, théâtre par le collectif Nightshot. Jeudi 12 nov. à 20h30 au Minotaure à Vendôme. Tout public dès 13 ans. Tarifs de 15 à 20€

XDDL explore la fascination pour le fait divers à travers l’affaire non résolue de Xavier Dupont de Ligonnès.

Cinq journalistes spécialisés dans le podcast d’investigation se retrouvent dans une bastide du sud de la France, missionnés pour enregistrer l’ultime épisode d’une série consacrée à cette enquête. Ce quatrième volet, très attendu, promet des révélations… mais il ne reste que deux jours, et ils n’ont rien…

Le spectacle entremêle théâtre documentaire, polar mental, formes radiophoniques et tragédie moderne.

George sans S, marionnette, par Les Anges au plafond. Mardi 17 nov. à 19h et mercredi 18 nov. à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public dès 12 ans. Tarifs de 15 à 20€

Quatre femmes font revivre Aurore Dupin, devenue George Sand (1804-1876).

Choisir un prénom d’homme pour écrire des romans fut pour elle une armure et une conquête de liberté : s’habiller comme elle le souhaitait, aimer librement, transgresser les codes, débattre de politique, célébrer le vivant. Au XIXe siècle, George Sand trace un chemin audacieux, en bousculant les conventions sociales et les assignations de genre. Aujourd’hui encore, elle apparaît comme l’une des pionnières du féminisme.

Gabriel Saglio à la bougie, chanson, vendredi 27 nov. à 20h30 à la grande salle du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 15 à 20€

Gabriel Saglio poursuit sa route, entouré de ses fidèles musiciens, et nous entraîne dans un univers vibrant entre chanson française et musiques du monde. Nourri d’influences multiples, de Jacques Brel à Bernard Lavilliers, il trace un chemin résolument personnel et moderne.

C’est dans une atmosphère intimiste de café-concert que les trois musiciens, entourés d’une nuée de bougies, vous livrent des arrangements délicats, portés par la guitare folk et des chœurs entremêlés.

Un moment suspendu, entre chaleur humaine, poésie et douceur, où la simplicité devient une véritable force.

Le la couleur, arts numériques et marionnette, par la Cie 1-0-1. Mercredi 2 déc. à la salle de la Canopée à Naveil. Jeudi 3 déc. à 18h30 à la alle des fêtes de Villemardy. Vendredi 4 déc. à 18h30 à la salle ds fêtes de Saint Martin des Bois. Tout public dès 6 ans. Tarifs de 7 à 10€.

Un petit personnage tout rond, sans jambe, vit dans une ville faite d’escaliers et de machines. Employé au sommet d’une usine de lait, il ignore tout de ce qui s’y trame… jusqu’à sa rencontre avec « Le La Couleur », une présence magique qui l’emmène découvrir les dessous de l’usine et le traitement réservé aux vaches.