Trois journées, peu ordinaires, en 1194 et en Vendômois

Mariant subtilement l’histoire avec un grand H et le roman de fiction, Pierre Liger nous ramène, dans son dernier ouvrage, sur les chemins vendômois autour de Saint Firmin des Prés et sur ces trois jours en cette fin du XIIe siècle.

Originaire de Saint Firmin des Prés (Sanctus Firmini), Pierre Liger connait par cœur les chemins de la commune et des communes avoisinantes, lui-même marcheur et adhérent à l’association «Chemins et Paysages» de Saint Firmin. «Quand je repars de Vendôme, à la période sèche, en passant le long de la propriété du château de Meslay, je suis sur le chemin qui mène à Fréteval et l’on traverse le ruisseau puis la plaine jusqu’à St Firmin. Ces chemins, Philippe Auguste les a empruntés pour rejoindre l’armée de Richard 1er, roi d’Angleterre» explique Pierre Liger, imprimeur de métier, créateur pendant 30 ans de mots croisés spécialisés.

Passionné et fin connaisseur du Moyen Age, Pierre Liger revient dans son dernier ouvrage «Trois Journées pas ordinaires à Sanctus Firmini» sur cet épisode historique au cours duquel Philippe Auguste rencontra Richard Cœur de Lion lors du combat de Fréteval. Déjà chroniqué en son temps dans un premier livre sorti en 1984 «2 rois 1 bataille», ce nouveau livre ou plutôt roman est une description minutieuse des évènements qui ont précédé et suivi cette célèbre bataille avec des personnages paroissiens et paroissiennes de Saint Firmin des Prés. «Ce livre est un peu un hommage que je rends modestement à ces populations de cette période qui étaient de grande servilité. J’en ai fait un roman où j’implique les gens du village, environ une quarantaine d’âmes comme l’on disait à l’époque qui représente une douzaine de foyers, pas plus» conclut l’auteur. Entrez au cœur d’un récit palpitant…