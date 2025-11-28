Eclairage public des voies, une priorité

En ces périodes automnale et hivernale, on sait tous que pour éviter le danger en ville comme à la campagne, il faut être vu. Le gilet fluo pour les cyclistes ou les utilisateurs de trottinette en plus d’un éclairage conforme est une solution intéressante, mais pour les piétons, cela peut être compliqué, de surcroit avec des habits sombres. L’éclairage public est donc absolu pour que chacun puisse se déplacer dans la ville sans danger.

Depuis 2019, la ville de Vendôme a mis en place un programme où chaque année elle améliore le parc d’éclairage public existant en modifiant les ampoules classiques en led avec le changement de quelques candélabres usagés. Malgré un investissement conséquent en 6 ans de 1,7 millions €, passant de 22% en 2019 du parc à 72% en 2025 d’éclairage led, ce changement a permis un gain énorme en consommation passant en 2019 de 1 100 Mégawattheure à 507 Mégawattheure aujourd’hui, soit 50% d’économie d’énergie. «Tout en sachant que sur cette même période, nous avons eu 65% d’augmentation du prix du kilowattheure. Le Led permet également d’économiser sur la maintenance» souligne Laurent Brillard, maire de Vendôme. Les voies publiques de la ville sont quant à elles, éclairées jusqu’à minuit en semaine et les vendredis et samedis soirs jusqu’à 2h du matin pour un éclairage qui revient à 6h jusqu’à l’arrivée de la luminosité naturelle qui éteindra automatiquement les lampadaires.

Outre tous ces changements d’éclairage, pour la sécurité des piétons les petites lumières bleues sur les passages les plus fréquentés sont venues dorénavant compléter la sureté. Après de nombreuses recherches du meilleur éclairage d’alerte pour signaler un danger, la commune a opté pour la mise en place de ces spots clignotants bleus très voyants pour, à terme d’ici la fin de l’année, équiper 17 passages piétons et 4 plateaux, les plus fréquentés de la ville. Une lumière bleue efficace qui rappelle les signaux de priorité comme les ambulances ou la police et qui fonctionne plus de 50 000 heures en autonomie totale, grâce à des capteurs solaires. Autour des collèges et établissements scolaires, la ville a opté pour ces petits personnages fluo, dits « Piéto » qui signalent les passages piétons empruntés par de nombreux élèves.