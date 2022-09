Vendôme nominé aux Victoires des paysages

La ville de Vendôme fait partie cette année des nominés aux Victoires des paysages dans la catégorie Espaces publics urbain pour l’aménagement du Quartier Rochambeau. Le jury du concours était en visite cet été sur le lieu pour y découvrir tous les aménagements et le projet final.

Organisées depuis 2008 par l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, le concours des Victoires du paysage réunit chaque année des collectivités comme des entreprises sélectionnées pour leurs aménagements paysagers dit remarquables. «De fin juin à fin septembre, le jury se déplace chez chaque sélectionné, des visites indispensables pour apprécier sur place les espaces aménagés, une vision contemporaine de l’espace vert, qui englobe le durable, l’harmonie et la résilience afin d’améliorer le cadre de vie des administrés» détaille Sylvie Pigot, membre du jury présent lors de la visite organisée par les élus en charge du dossier et Hugues Aufranc, architecte-paysagiste à la ville de Vendôme.

Le jury a pu également apprécier tous les détails apportés à la réalisation, que ce soit en amont du projet lors des réunions publics avec les habitants comme le mobilier urbain ou les méthodes de gestion de l’aménagement des végétaux. Benoit Gardrat, premier adjoint à la ville de Vendôme en charge des Grands projets et de l’urbanisme a pu retracer devant le jury attentif toutes les étapes du projet, partant d’un quartier lugubre où tout l’espace était consacré à un parking avec les bâtiments de l’ancienne gendarmerie le long du Loir.

«Sans perdre aucune place pour les voitures, l’aménagement du quartier Rochambeau a été une vraie libération avec dorénavant un espace où l’on peut s’arrêter et flâner. Avec prochainement l’arrivée d’une société spécialisée dans la porcelaine, d’un restaurant, le nouveau musée et l’ouverture de la maison Sénior, le quartier va être encore plus être central dans la ville» concluait Laurent Brillard, maire de Vendôme. Rendez-vous en décembre pour connaitre les résultats du concours.