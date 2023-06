Guichet Unique certifié ISO 9001

Le Guichet Unique de Vendôme à l’hôtel de ville et hôtel de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois vient de se voir renouveler pour trois ans son certificat ISO 9001, gage de qualité pour les services rendus aux usagers vendômois.

Parce que le Guichet Unique est la porte d’entrée pour toutes les démarches administratives des citoyens du territoire, il se doit d’être en amélioration constante pour rendre un maximum de services. « Votre Guichet Unique devient finalement un laboratoire d’essai d’abord dans la démarche qualité, puis avec les projets tels que la dématérialisation du courrier, les normes RGPD, … en vous appuyant sur des agents désormais aguerris à l’innovation » soulignait dans son discours Anne Youf, déléguée régionale du Groupe AFNOR qui contrôle la certification.

Certes, le Guichet Unique est seul certifié mais il a besoin de toutes les ressources qui viennent de l’ensemble de la collectivité. « C’est une vraie démarche collective et cela englobe largement toute la collectivité qui doit être en mesure d’écouter et de mesurer la satisfaction de ses usagers et que ces remarques, positives ou négatives, soient pris en compte dans une logique d’amélioration continue », concluait Agnès Bourgait, directrice de la qualité et du contrôle de gestion pour la ville et la communauté d’agglomération Territoires Vendômois.