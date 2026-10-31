Qualité de vie en Loir-et-Cher

Pour sa 2e édition, l’agence d’attractivité Be LC de Loir-et-Cher et l’Observatoire de l’Economie et des Territoires publient les résultats de leur enquête avec 1860 réponses récoltées sur la qualité de vie perçue par les habitants du département. Pour cette 2e édition après 4 ans, à nouveau, l’image du territoire est toujours très positive avec une note qui progresse et 83% des habitants qui recommanderaient le département pour y vivre ou y travailler. Les points forts se confirment pour le logement, la qualité de vie et de l’environnement ainsi que l’épanouissement familial sans oublier la douceur de vivre et la richesse du patrimoine. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, ils ont découvert notre département par un séjour touristique en tout premier lieu.