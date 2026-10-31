Économie et société

Qualité de vie en Loir-et-Cher

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Qualité de vie en Loir-et-Cher

Pour sa 2e édition, l’agence d’attractivité Be LC de Loir-et-Cher et l’Observatoire de l’Economie et des Territoires publient les résultats de leur enquête avec 1860 réponses récoltées sur la qualité de vie perçue par les habitants du département. Pour cette 2e édition après 4 ans, à nouveau, l’image du territoire est toujours très positive avec une note qui progresse et 83% des habitants qui recommanderaient le département pour y vivre ou y travailler. Les points forts se confirment pour le logement, la qualité de vie et de l’environnement ainsi que l’épanouissement familial sans oublier la douceur de vivre et la richesse du patrimoine. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, ils ont découvert notre département par un séjour touristique en tout premier lieu.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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