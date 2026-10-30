Projets à venir  avec un budget serré

« Nous devons composer nos actions dans un contexte national alarmant et trouver une trajectoire emprunte de pragmatisme et de sérieux dans le fonctionnement pour continuer à porter des ambitions fortes d’investissement » soulignait d’emblée le président lors de la conférence. Car même si les finances en baisse sont une préoccupation de l’ensemble des collectivités territoriales, le conseil départemental par ses nombreux engagements doit composer avec une enveloppe budgétaire chaque année plus contrainte.

Poursuivant sur l’ensemble des responsabilités du conseil départemental, Philippe Gouet revient sur la canicule et les nombreux incendies qui ont jalonné l’été. « Nous n’avons pas été suffisamment associés aux discussions récentes et projets de loi autour des secours. Ce fameux nouvel article 15 qui prévoit que le préfet peut prendre la main sur des décisions opérationnelles et financières des SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) qui seraient en difficulté alors que nous restons les 1ers financeurs » s’étonne le président. L’intelligence artificielle mise en place progressivement va faciliter par exemple le montage des dossiers sur les Maisons départementales des solidarités sans réduction prévue des postes des agents mais plutôt diriger vers une facilitation des tâches administratives.

Le poste de la culture et du sport maintient son budget. « C’est souvent, pour d’autres collectivités, la variable d’ajustement mais nous souhaitons maintenir leurs accès car ce sont les ciments de notre société ». L’attractivité résidentielle et le développement touristique qui étaient gérés par deux structures, l’Agence Be L&C et l’Office de Tourisme, vont fusionner en 2027, tous deux étant intimement liés. De nombreux travaux également sur les routes départementales avec l’utilisation, cette année, du lait de chaux pour éviter la fonte du goudron lors des fortes chaleurs.

Le conseil départemental qui a en charge les collèges du département débute un plan de climatisation d’au moins une grande salle dans chaque établissement et les nouveaux collèges ont tous été rénovés avec des matériaux bien plus isolants. Les travaux de restructuration du collège Honoré de Balzac de Saint Amand-Longpré débuteront bien en 2027. Enfin, le bloc important des solidarités qui absorbe à lui seul 70% du budget, reste une priorité avec tout un travail sur l’accès aux soins et à la santé avec notamment l’arrivée de 21 docteurs juniors. « Ces internes accompagnés d’un maître de stage donneront une véritable bouffée d’oxygène » concluait le président.